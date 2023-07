Tour de France 2023 | nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) La prima settimana deldesi concludecon la, che porta la Grande Boucle numero 110 dadea Puy dedopo 182,4 chilometri destinati a segnare ancora la classifica generale. L’arrivo in salita odierno, che torna aldopo ben 35 anni, presenta un finale davvero impegnativo. Grande attesa quindi per un nuovo duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. SEGUI LA: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE ...