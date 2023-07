Tour de France 2023 | Michael Woods | “Vincere alla Grande Boucle un sogno che si realizza”

(Di domenica 9 luglio 2023)si prende la sua prima vittoria alde, e che vittoria. Il canadese della Israel-Premier Tech si prende lo scalpo del mitico Puy de Dome, con il plotone tornato su quest’ascesa dopo un’assenza di ben trentacinque anni. L’esperto corridore di Ottawa è stato bravissimo ad entrare nella fuga di giornata di quattordici corridori, un tentativo a cui il plotone ha voluto lasciare spazio. Una ‘doppia corsa’ dunque: dietro la lotta per la maglia gi, avanti inveceè andato a riprendere la ‘lepre’ Matteo Jorgenson e arrivando all’arrivo a braccia alzate, il primo nordamericano asu questa salita. “Ho avuto un momento per pensarci, sto ancorando, è qualcosa di davvero specialequi – ...

Vingegaard conserva la maglia gialla Lo statunitense Michael Woods, 36 anni, conquista il mitico Puy de Dome e vince la nona tappa delde, 183 km con partenza da Saint - Leonard - de - Noblat. Erano 35 anni che la Grande Boucle non fissava il traguardo sull'antico vulcano, che sugli ultimi 4 km di percorso ha pendenze ...Sul Puy de Dome vittoria del canadese Woods davanti a Latour e Mohoric. Corridori che facevano parte della fuga di giornata, partita al km 0. Pogacar stacca Vingegaard nel finale e lo avvicina in ...Il canadese della Israel"Premier Tech) ha ripreso Matteo Jorgenson in fuga dopo 50 chilometri, a 320 metri dal ...

Tour de France 2023, la tappa di oggi Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome: Woods vince e beffa Jorgenson Fanpage.it

Successo del canadese davanti a Latour. Nella corsa per la maglia gialla, lo sloveno stacca ancora il danese: ora in classifica è a 17" dal re 2022 della Jumbo Visma ...Il canadese Michael Woods (Israel-Premier Tech) ha vinto per distacco la nona tappa del Tour de France, con partenza da Saint-Léonard-de-Noblat e arrivo in quota ai 1.465 metri del Puy de Dome, lungo ...