Tour de France 2023 | Jai Hindley | “Mi sono gestito bene | non mi concentro su un obiettivo specifico”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Jaiè riuscito a consolidare la sua posizione sul podio alde. L’australiano si èal meglio sull’ascesa del Puy de Dome, non riuscendo a mantenere il passo di Pogacar e Vingegaard, ma non andando fuori giri e perdendo solo pochi secondi nei confronti di Adam e Simon Yates, Tom Pidcock e Carlos Rodriguez. Queste le parole del corridore della Bora-Hansgrohe: “Fino a qualche anno fa avrei provato a restare con il primo gruppo il più a lungo possibile e poi andare completamente fuori giri. Non è stata una buona giornata, gli ultimi quattro chilometristati lunghi. Ho cercato di tenere il passo come meglio potevo e limitare i danni. Non è mai l’ideale perdere terreno, ma non credo sia stata una cattiva tappa“. “Cerco di non concentrarmi troppo sul ...