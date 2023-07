Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Vingegaard e Pogacar si sfidano sul Puy de Dome

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Ildearriva ad un nuovo potenziale punto di svolta. Lanumero nove presenta quello che è uno degli arrivi in salita più duri di questa edizione. Dopo 168 km mossi ma piuttosto semplici, il percorso prevede infatti la brutale salita del Puy de. 13,3 km al 7,7% con una rampa finale negli ultimi 4 km in cui la pendenza non scenderà mai sotto l’11%. Impossibile dunque pronosticare come favorito un nome diverso da quelli di Jonase Tadej. I due si sono già dimostrati di un altro livello alla concorrenza edsi sfideranno a viso aperto per un altro pezzettovittoria finale. Nonostante le tappe semplici con una dura salita finale siano il pane dello sloveno, uscito vincitore ...