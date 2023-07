Tour de France 2023 | è Woods il nuovo Vercingetorige | Tadej rosicchia otto secondi a Jonas

(Di domenica 9 luglio 2023) Il canadese Michael(Israel Premiertech) ha vinto la nona tappa del 110°delungo i 183 chilometri che hanno portato i corridori da Saint Leonard de Noblat fino in vetta al Puy de Dôme, il vulcano dormiente simbolo del Massiccio Centrale, da cui ilmancava da 35 anni. Al termine d’una frazione che prevedeva 3.500 metri di dislivello, il 36enne ex mezzofondista di Toronto, strappato dal ciclismo all’atletica leggera, ha preceduto di 28? ilse Pierre La(TotalEnegies) con lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious), terzo a 36? e lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Movistar), grande protagonista di giornata, quarto a 37?. La classifica generale ha subito qualche piccolo ritocco con il daneseVingegaard (Jumbo Visma) che è ...

Lo statunitense Michael Woods, 36 anni, conquista il mitico Puy de Dome e vince la nona tappa delde2023, 183 km con partenza da Saint - Leonard - de - Noblat. Erano 35 anni che la Grande Boucle non fissava il traguardo sull'antico vulcano, che sugli ultimi 4 km di percorso ha ...La montagna sacra premia il coraggio del canadese Woods e regala un altro round del match tra Pogacar e Vingegaard. Ora il giorno di riposo prima della seconda settimana e delle Alpi. Il commento di ...... da quando non era riuscito a mettere in pratica il colpo di stato alde. Tadej Pogacar c'è riuscito, ha messo tra lui e Jonas Vingegaard altri otto secondi: ne ha ora 17 di ritardo. Foto ...

La frazione con partenza da Saint-Léonard-de-Noblat ed arrivo sul Puy de Dôme, di 182.4 km, è stata la nona del Tour de France 2023 di ciclismo su strada: nella graduatoria riservata agli scalatori, g ...Michael Woods ha vinto la tappa 9 al Puy de Dôme . Entuisiasmante duello . tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si è svolto negli ultimi 1,5 km di gara. Lo sloveno ha recuperato 8 secondi ma il danese ...