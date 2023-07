Tour de France 2023 | 10° tappa Vulcania - Issoire | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 9 luglio 2023) Ricaricate le pile nel primo giorno di riposo, per i ciclisti rimasti in gara neldenumero 110 è tempo di rimettersi in sella per la 10°, che li porterà dalungo un tracciato di 167,2 km con cinque salite, ideali per lanciare la fuga. Ildella 10°La 10°delde, in programma martedì 11 luglio, partirà da, nel Parco dei Vulcani dell'Alvernia, nel cuore della catena dei Puys, che per la prima volta ospita una gara ciclistica, e si concluderà, dopo 167,2 km, a, piccola cittadina situata nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, che ha già ospitato ...