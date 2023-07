Torvaianica | 47enne annega sulla spiaggia libera | è il secondo in meno di una settimana

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 luglio 2023) Pomezia – Un uomo egiziano di 47 anni ètoall’altezza di via Brema, a. E’ successo intorno alle ore 9 di oggi, domenica 9 luglio: nello stesso punto aveva già perso la vita un altro bagnante, Paolo Florio, morto lunedì scorso davanti al figlio di 10 anni. Ilegiziano era al mare con i due figli adolescenti, di 17 e 19 anni, all’improvviso trascinati a largo dalla corrente. L’uomo ha tentato di trarli in salvo, ma si è ben presto ritrovato in difficoltà. In suo soccorso è subito arrivato il bagnino dells, che lo ha riportato a riva. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con un’ambulanza, che ha a lungo tentato di rianimarlo. Purtroppo, per il ...