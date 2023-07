Tortino di melanzane light dal gusto infinito e con sole 240 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 luglio 2023) Amate la parmigiana dima siete a dieta e dovete prestare attenzione alle calorie? Potete preparare undibuonissimo e con solamente 240 calorie. Ecco la ricetta completa.di. Ingredienti Per preparare ildi, vi serviranno: 60 ml di latte 40 grammi di formaggio grattugiato 3 pomodori 2 uova intere 2Scamorza affumicata Mozzarella fresca Q.b. di sale, di pepe e di origano essiccato. Q.b. di olio extravergine di oliva. Le dosi indicate sono per 4 persone. Procedimento Prendere lee con un coltello tagliarle a fette abbastanza sottili. In totale vi serviranno 16 fette. Adagiare lein uno scolapasta, ...