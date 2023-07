Torna in Italia | Jorginho ha deciso

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 luglio 2023) Il centrocampista italo-brasiliano potrebbere inalla scadenza del suo contratto. Ecco quali sono le probabili destinazioni.ha lasciato un ottimo ricordo con la maglia del Napoli nella nostra Serie A. Perno del bellissimo, quanto sfortunato, Napoli di Maurizio Sarri,al termine di quel percorso accettò l’offerta del Chelsea, provando, con successo, l’avventura della Premier League. Lo scorso gennaio poi il passaggio all’Arsenal, altro club di vertice nel massimo campionato inglese, con il quale però, almeno per il momento, non sono arrivati titoli. L’avventura inglese del centrocampista italo-brasiliano è comunque positiva. Prima del mezzo anno e delle 10 presenze con i Gunner,è stato per 5 anni punto fermo e pedina fondamentale del centrocampo del Chelsea, ...