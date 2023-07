TIM SUMMER HITS | TERZA PUNTATA | ANA MENA | MARA SATTEI | ROCCO HUNT TRA I CANTANTI DEL 9 LUGLIO

(Di domenica 9 luglio 2023) È previsto per domenica 9, alle 21.20 su Rai 2 il nuovo appuntamento con “TIM”, la kermesse musicale dell’estate, condotta da Andrea Delogu e Nek. Una serata emozionante, con la musica più amata del momento, che accenderà ancora per una sera Piazza del Popolo a Roma – dalla prossima settimana, infatti, sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il palco di TIM– e farà cantare il pubblico a casa sulle note dei tormentoni di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Nel corso della, non mancheranno poi le incursioni nel backstage di TIM, presieduto da Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Diversi saranno inoltre i ...

Federico Rossi, ex cantante del Benji & Fede, ospite dei Tim Summer Hits 2023 scende dal palcoscenico per baciare una misteriosa ragazza nel pubblico. Il video impazza sui social e c'è chi ipotizza che la 'fortunata' possa essere la nuova fidanzata dopo ... Gli utenti si dividono tra chi sostiene che il momento sia stato organizzato con un'attrice e chi pensa possa essere la fidanzata del cantante mai ufficializzata fino a questo ...

Domenica 9 luglio, in prima serata su Rai2, va in onda il terzo appuntamento del Tim Summer Hits. Alla conduzione Andrea Delogu e Nek, in diretta da pizza del popolo a Roma. Ecco tutti gli artisti che ...