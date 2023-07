Tim Summer Hits 2023 | scaletta e cantanti della terza puntata a Roma

Leggi su tpi

(Di domenica 9 luglio 2023) Qual è ladell’evento Timin scena stasera, 9 luglio, con lada? La rassegna estiva che riunisce buona parte deipiù amatinostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il terzo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo,. Laufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono iche si esibiranno. Tra questi: Ana Mena, Arisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boro, Carl Brave, Coma Cose, Emis Killa, ...