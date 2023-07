Tim Summer Hits 2023 | la scaletta di stasera | i cantanti sul palco

Hits " La musica dell'estate, ore 21:20 su Rai 2 Andrea Delogu e Nek alla conduzione di un grande concerto estivo. Kilimangiaro " Il viaggio che verrà, ore 21:20 su Rai 3 Ritorna il ...INTRATTENIMENTO Su Rai Due dalle 21 - 10Hits.Hits, la kermesse musicale, colonna sonora dell'estate che, dopo il successo della prima edizione, torna a regalare momenti di ...Quello che va in onda oggi, domenica 9 luglio , in prima serata su Rai 2 , è il terzo appuntamento con ilHits 2023 , manifestazione musicale italiana tra le più attese dei nostri tempi, in grado di radunare molte delle personalità più amate della nostra scena musicale. Per l'ultima volta in ...

TIM Summer Hits, Rimini, 8 luglio 2023: anticipazioni scaletta, cantanti e tutte le info Soundsblog

Nuovo appuntamento con la musica e il TIM Summer Hits 2023. Oggi domenica 9 luglio il concerto a Roma. La scaletta e i cantanti.Su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con lo show musicale, che ospita oggi artisti come Tananai, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti ...