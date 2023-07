Thiago Silva spaventa la Roma | 'Forse Dybala viene al Chelsea | non vuole dirmelo'

(Di domenica 9 luglio 2023) Presente in Gran Bretagna in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, il difensore delè stato intercettato...

Roma in ansia,chiama Dybala al Chelsea " Ci sono delle notizie riguardanti Dybala, si parla di alcuni interessamenti e che potrebbe venire al Chelsea. L'ho visto che girava a ...Commenta per primo Presente in Gran Bretagna in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, il difensore del Chelseaè stato intercettato da Sky Sport e ha avuto modo di commentare anche le voci che vorrebbero la sua squadra interessata a Paulo Dybala : 'Ci sono delle notizie che forse Dybala viene al ...A Silverstone c'è anche, difensore brasiliano del ...

GP Gran Bretagna, Thiago Silva: "Dybala Mi piacerebbe giocare con lui. Non ha voluto dirmi niente" » LaRoma24 LAROMA24

Presente a Silverstone per il GP d’Inghilterra di Formula Uno, l’ex rossonero Thiago Silva, oggi al Chelsea, parla di Christian Pulisic, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore ...A Silverstone c’è anche Thiago Silva, difensore brasiliano del Chelsea. L’ex Milan ha parlato anche di Dybala ai microfoni di Sky Sport. “Mi piacerebbe vederlo qui al Chelsea - ha detto - ho letto ...