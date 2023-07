The Sandman | cosa aspettarci dalla seconda stagione della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di domenica 9 luglio 2023) Approfittiamo dell'inizio delle ripresenuova e attesadello show tratto dall'opera di Neil Gaiman per riflettere su quali delle storie a fumetti potremmo vedere nei prossimi episodi. Ad agosto 2022, Neil Gaiman faceva spaventare i fan di The: "Non è detto che lavenga rinnovata", scriveva l'autore via social: "È vero, siamo stati lo show più visto al mondo nelle ultime due settimane, ma lo show è incredibilmente costoso e questo potrebbe non essere sufficiente". Fortunatamente, tre mesi dopo sempre lo stesso Gaiman confermava in via definitiva il rinnovo per una, segno di quell'incredibile successo alla base di un eventuale prosieguo del progetto. E in effetti Theha ricevuto critiche positive quasi plebiscitarie da ...