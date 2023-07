Testamento Berlusconi | il terzo appunto consegnato da Marta Fascina due giorni fa

E la risposta è stata netta: 'Queste sono cose dette dai seminatori dell'odio.' Silvio, ilaperto davanti agli avvocati dei figli. E c'è una lettera per Marta Fascina - guarda ...Comeha distribuito la sua eredità Nel suoha assegnato la maggior parte del suo patrimonio ai suoi cinque figli: Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi. In ...Inutile negarlo: ildi Silviointeressa anche a chi lo nega. Già, abbiamo atteso per giorni e, ora che è stato aperto, spulciamo ogni rigo di quei fogli. Insomma, il lascito del Cavaliere infiamma ...

Cosa deve fare ora Luigi, il figlio non citato da Berlusconi nel testamento: lo spiega un avvocato Fanpage.it

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto questa settimana e si diffondono le notizie sulla divisione dell'eredità.L'eredità lasciata da Silvio Berlusconi in favore della fidanzata Marta Fascina potrebbe essere nulla, ecco perché.