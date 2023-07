Telarca precoce | quando il tessuto mammario cresce troppo presto nelle bambine

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 9 luglio 2023) La pubertà si verifica in genere tra i 10 e i 14 anni per le ragazze. In alcuni casi, però, i cambiamenti si verificano prima degli 8 anni e, in casi più rari, anche prima, comeanche di 1 o 2 anni il cuisi ingrossa. In questi casi si parla di, una condizione che se non è associata ad altri segni della pubertà – come i peli pubici o le mestruazioni – non desta preoccupazioni e generalmente tende a scomparire da sola. Cos’è ilprematuro isolato? Ilè l’inizio della crescita del seno, che normalmente si verifica tra gli 8 e i 12 anni. Con il termine “prematuro isolato” si intende quindi l’ingrossamento delin ...