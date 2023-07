Suv si ribalta e prende fuoco | morto 18enne | arrestato il conducente L’ipotesi della gara tra auto

(Di domenica 9 luglio 2023) Tragedia lungo la Monza-Saronno, dove ieri un ragazzo di Limbiate èin un incidente stradale. Il 22enne Arnold Selishta si trovava a bordo di una Land Rover uscita di strada. L’, che si èta e ha preso, era forse impegnata in una corsa con una Bmw. IlLand Rover, un ragazzo di 23 anni, è stato portato ieri nella caserma dei carabinieri di Limbiate per essere sentito ed è stato poi fermato con l’accusa di omicidio stradale. Ha trascorso la notte nel carcere di San Vittore. Nell’incidente è rimasto ferito un altro passeggeroLand Rover: il, ricoverato all’ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita. Al momento dell’incidente, l’era preceduta da un altro veicolo che andava a ...

