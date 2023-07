... applicando la misura a tutti i leader proprio per consentire loro di partecipare al. Tale decisione, però, era stata contestata dall'Aja che a marzo aveva spiccato un mandato d'arresto nei ...... Russia, India, Cina e) stanno discutendo la creazione di una nuova valuta da ... Vladimir Putin partecipa aBrics in videoconferenza "No" a nuovo ordine mondiale. In merito al tentativo ...... un'istituzione finanziaria creata dal blocco BRICS - Brasile, India, Cina, Russia,- dei ... leggi anche Aldi Johannesburg, i BRICS annunciano il nuovo sistema finanziario globale (QFS)...

Sudafrica, summit Brics in presenza nonostante l'incognita Putin ... Agenzia ANSA

JOHANNESBURG, 09 LUG - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha confermato che il summit dei Brics in programma dal 22 al 24 agosto sarà in presenza, nonostante il nodo del mandato d'arresto della ...Sfida al dollaro da parte dei Paesi Brics. Una nuova valuta potrebbe eliminare le sanzioni occidentali e creare un nuovo dominio mondiale economico ...