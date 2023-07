Suarez | il ricordo dell' Inter | ' un talento e un grande interista'

Ildidel direttore del Tgr . Moratti piange l'uomo e il fuoriclasse. Riccardo Cucchi omaggia l'idolo della sua infanzia . Morto, una leggenda per tutti i tifosi. Era ...Così l'Inter, sul suo sito ufficiale, ricorda Luisito, scomparso oggi all'età di 88 anni. "... che di fatto ha ispirato generazioni, si unisce aldi un calciatore unico e di un grande, ...Così l'Inter ha voluto ricordare Luisito, ex regista della grande Inter di Herrera, morto a 88 anni. Angelo Moratti lo comprò per 300 milioni dal Barcellona sotto la forte pressione del Mago, ...

Club nerazzurro e mondo del calcio in lutto Se ne è andato l’ex centrocampista dell’Inter protagonista negli anni 60 nella leggendaria squadra guidata da Helenio… Leggi ...L'Inter saluta Luisito Suarez, venuto a mancare a 88 anni, con un lungo comunicato in ricordo delle sue gesta in maglia nerazzurra e del suo rapporto con una società per la quale ha rappresentato un ...