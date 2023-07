Suarez | Ziliani | «Oggi sarebbe il miglior centrocampista al mondo!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Luisitoè scomparso all’età di 88 anni. Se ne va un mito del calcio e dell’Inter,lo ricorda sia calcisticamente che umanamente UNICO ? Paoloha detto la sua sulla scomparsa di Luisito. Il suo post su Twitter: «Giocasseil più forte e completodel mondo. Ma è stato un top anche nell’epoca dei grandi campioni degli anni 50 e 60, primo Pallone d’Oro spagnolo, faro dell’Inter che vinse due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali con Herrera in panchina. Persona splendida per intelligenza, sensibilità, ironia, ho avuto il privilegio di conoscerlo ai tempi della sua collaborazione con Mediaset: sia come calciatore sia come uomo, un campionissimo. Caro Luisito, dimenticarti sarà impossibile». Inter-News - ...