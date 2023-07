Suarez | la Curva Nord | «Bandiera! Salutaci le altre glorie dell’Inter»

(Di domenica 9 luglio 2023) Luis, storico giocatore della Grande Inter, è scomparso all’età di 88 anni. Ad omaggiarlo anche lanerazzurra BANDIERA ? Inter in lutto per la morte della leggenda Luisito. Lalo ha omaggiato su Facebook: «Ciao Luisito. Lasi stringe al dolore di tutta la famiglia Inter per la scomparsa di una storica bandiera nerazzurra.ha sempre testimoniato il suo indissolubile legame con l’Inter e la storia che ha contribuito a scrivere in prima persona. Ciao Luisito, porta il nostro affettuoso saluto a tutte lenerazzurre che costellano il cielo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Anche la Curva Nord Milano si unisce al lutto del mondo del calcio e dell'Inter in particolare per la scomparsa, avvenuta questa mattina, di Luisito Suarez all'età di 88 anni: 'La Nord si stringe al d ...Giuseppe Marotta, l'a.d. dell'Inter, ha ricordato Luis Suarez parlando a Sky Sport 24: 'E' stato un grande 'colpo' - ha iniziato -, un grande acquisto per quella grande Inter di Herrera che ha vinto d ...