Stragi del sabato notte | due morti sul litorale Domizio

(Di domenica 9 luglio 2023) Mondragone/Castel Volturno.di intenso lavoro per la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone impegnati in ben due incidenti stradali con gravi conseguenze. Duedel. Il primo avvenuto verso le ore 23:00 di ieri sera sulla SS7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli nel comune di Castel Volturno, dove è avvenuto uno scontro tra un’auto ed una motocicletta. Purtroppo, dopo lo schianto tra i due veicoli, il conducente del motociclo è stato sbalzato in aria e trovato privo di vita in un canneto adiacente la sede stradale. Il secondo incidente è avvenuto questa mattina verso le 05:30 nel comune di Sant’Andrea del Pizzone in via Provinciale per Mondragone, dove un autocarro si è scontrato con un’autovettura. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno ...