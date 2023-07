Stellantis | monito dei sindacati | L’azienda faccia chiarezza sull’Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) Il governo scende in campo per il futuro dell’Automotive. Domani mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà a Roma l’amministratore delegato di, Carlos Tavares. I– che alle 14 riceveranno dal responsabile delle Risorse Umane Italia, Giuseppe Manca, un’informativa sui contenuti del colloquio – si aspettano dalsui futuri modelli da assegnare alle fabbriche italiane e sui tempi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.