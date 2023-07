Stefano De Martino senza fede | crisi con Belen? Il gossip si riaccende su Alessia Marcuzzi

Leggi su tpi

(Di domenica 9 luglio 2023)DeMercuzzi seduti uno di fianco all’altro alla presentazione dei palinsesti Rai. Niente di strano se non fosse che questa immagine fa riesplodere il. Eravamo nel 2020 Dagospia lancia una bomba delle sue: secondo il sito di D’Agostino la “Pinella” aveva una relazione clandestina con il conduttore napoletano e per questo il matrimonio tra lui eRodriguez andò in. La conduttrice e l’ex ballerino smentirono, la Rodriguez non disse nulla per qualche anno. Poi lo scorso annoparla dia Le Iene. “Professionalmente è molto brava ma non posso dire che sia stata sempre corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so” – disse la show girl ...