Stai pensando al divorzio? Occhio ai ‘prezzi’ | può costarti davvero molto caro| Tanto da chiedere un prestito

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 luglio 2023) Se hai intenzione di divorziare fai molta attenzione ai costi! Possono essere così alti da fartiun! Divorziare è un accadimento della vita sempre doloroso, anche se si è arrivati all’accordo consensualmente, è sempre qualcosa che ci crea disagio. Oltre all’inevitabile sofferenza psicologica, specialmente se ci sono figli, abbiamo anche altri problemi! Per divorziare bisogna seguire una procedura di legge, con tutti gli annessi burocratici ed economici. In effetti dal punto di vista legale, abbiamo stipulato un contratto sposandoci e quindi la rescissione di ogni contratto ha le sue norme. Vuoi divorziare? Attenzione a quanto può-ilovetrading.itQuando convoliamo a nozze non pensiamo certo al fatto che stiamo stipulando un contratto! Pensiamo all’amore che ci ha portato fino a quel punto; quando capita però ...