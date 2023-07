Sport in tv oggi domenica 9 luglio | programma e orario di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Ile gli orari del palinsestoivo in tv di. Tutto pronto per un’altra giornata molto intensa all’insegna dello. Occhi puntati sulla Gran Bretagna: a Londra si disputerà infatti il quarto turno di Wimbledon e tornerà in campo Jannik Sinner; a Silverstone invece scenderanno in pista le monoposto per il Gran Premio di Formula 1. Spazio poi al Tour de France con la nona tappa, agli Europei Under 19 di calcio con l’Italia che sfida la Polonia e a tanti altricome padel e arrampicataiva.Face.