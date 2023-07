(Di domenica 9 luglio 2023) Quando sarà pronto l’It Wallet, ilcon i nostri principali documenti,resterà in campo ma con raggio d’azione più limitato.

E all'app IO, a sua volta, potremo accedere con due principali modalità: la carta d'identità elettronica (Cie) almeno di livello 2 oppure lo Spid, sempre di livello 2 (oltre a nome utente e alla password). Si può accedere al servizio online dedicato alla NASPI utilizzando le seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Spid e carta d’identità elettronica: arriva la norma per il portafoglio digitale Il Sole 24 ORE

Quando sarà pronto l’It Wallet, il portafoglio digitale con i nostri principali documenti, Spid resterà in campo ma con raggio d’azione più limitato.Domicilio digitale da oggi gratuito, l'indirizzo digitale che facilità le comunicazioni per cittadini e imprese, ecco cos'è e come attivarlo.