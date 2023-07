Speciale Risorgimento | la spedizione dei Mille e le bufale antitaliane parte II

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 25 gen – Seconda puntata di questodedicato ale alla critica delle teorie anti-italiane. Prima: Quando banchieri e inglesi facevano affari con i Borbone. (IPN) Ladeie la conquista del Regno delle Due Sicilie La prima e più nota accusa riguardante ladeiconsiste nel presunto appoggio britannico. Come tuttavia ha ricordato la storica irlandese Lucy Riall: «Non vi è alcuna prova che il governo della Gran Bretagna avesse cospirato con Garibaldi per rovesciare la monarchia borbonica»1. Nella seduta parlamentare del 21 maggio 1860, il Ministro degli Esteri Lord Russell chiarì che la presenza dei due vascelli inglesi Argus e Intrepid a Marsala tre ore prima della comparsa delle navi garibaldine Piemonte e ...

... in Piazza, sara inaugurato con la mostra 'L'emigrante vigezzino dalla valle al mondo' ... in collaborazione con l'Associazione Culturale Mario Ruminelli) e un appuntamento'Family'...... in Piazza, sara inaugurato con la mostra "L'emigrante vigezzino dalla valle al mondo" ... in collaborazione con l'Associazione Culturale Mario Ruminelli) e un appuntamento"Family"...... i secoli di riferimento: il Basso Medioevo di Borgo San Martino (1350 - 1450) e ildi ... Le gratifiche assegnate, il "Premio", nella serata di sabato, che onorerà i contradaioli ...

Picnic sotto la Presolana - Pro Loco di Colere - eventi L'Eco di Bergamo

Si comincia con la bipersonale: a esporre le proprie opere, presso le sale dell'ex convento delle Clarisse, in piazzale Risorgimento, la pittrice Tina Loiodice e la fotografa Elisabetta Fusciani ...L'appuntamento è alle ore 17,45, quando verrà inaugurata anche l'opera pittorica “Benvenuti a Belvedere” che sarà poi posizionata su una facciata muraria del centro. Alle 18,30 sarà celebrata come da ...