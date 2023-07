"Il video mostra che non sta prendendo di mira nessuno, non sta seguendo nessuno mentre guida il suo scooter, sta sparando aalle persone", ha detto una fonte della polizia. L'uomo armato di 25 ...Con una bella differenza però: neldel lotto si vincono o - soprattutto - perdono soldi. Qui si tratta di un "win - win" visto che al massimo si perde qualche visualizzazione ma se ti va bene ......fatte dal governo militare con la nomina di sindaci mafiosi o legati alla mafia (come neldi ... Mira tra la terza e la quarta costola, poi" e ancora "Kill, kill, and kill some more". Dovere ...

Spara a caso da uno scooter a New York, un morto e tre feriti Agenzia ANSA

Shock a New York dove un 25enne, in sella ad un motorino, ha sparato colpendo a caso i passati con un bilancio di un 87enne morto e almeno altre tre persone ferite. Lo riportano i media americani. (AN ...Stanno spuntando decine di profili anonimi che si vantano di avere informazioni esclusive, ma sono solo in cerca di visibilità. E non ci azzeccano ...