Sopravvissuto all’11 settembre muore annegato per salvare dei bambini | “Lo sforzo è stato tale da ucciderlo”

(Di domenica 9 luglio 2023)annega perdei. Il 43enne Luke Laidley si trovava a Elder Beach sul Lago Michigan. Una tranquilla giornata di relax è stata però trasformata nell’appuntamento con la morte, che non era fortunosamente avvenuto 22 anni fa. Laidley ha intravisto che in mezzo al lago un gommoncino con deisi era ribaltato. L’uomo non ci ha pensato due volte e si è tuffato per aiutare i bimbi che non sapevano nuotare. Come hanno riportato i vigili del fuoco del luogo alla ABC 7 di Chicago, l’uomo è riuscito a trarre in salvo tutti i, ma lotalmente forte tanto da. Sono stati infatti altri bagnanti a recuperare il corpo in fin di vita di Laidley in mezzo ...