Sinner-Safiullin in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Wimbledon 2023

(Di domenica 9 luglio 2023) Jannikaffronterà Romanneidi finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per il secondo anno consecutivo, il tennista azzurro si è garantito un posto tra i migliori otto nello slam londinese. Se dodici mesi fa fu sconfitto da Novak Djokovic, stavolta avrà un’enorme occasione di conquistare la sua prima semifinale slam in carriera. Il suo avversario sarà infatti il russo, al debutto assoluto nel torneo e capace di sbaragliare la concorrenza, eliminando sul suo cammino avversari del calibro di Bautista Agut e Shapovalov.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in Atp Cup, e partirà ampiamente favorito. PROGRAMMA E ...

...può volare subito sul 3 - 0 OTTAVI DI FINALE, IL TABELLONE MASCHILE L'altoatesino cerca un posto tra i 'last 8' del torneo. Il vincente della sfida se la vedrà con il russo Roman......10 -si porta in vantaggio per 2 set a 1 contro Shapovalov aggiudicandosi il terzo set per 6 - 1.concede il break nel game d'apertura del secondo set e poi non riesce a trasformare ...Sotto 2 - 3, èa dover annullare 2 break point (3 - 3). OTTAVI DI FINALE, IL TABELLONE ... nella parte bassa del tabellone, contro uno tra il russo Romane il canadese Denis Shapovalov,...

Sinner-Galan a Wimbledon, risultato in diretta 7-6, 6-4, 6-3: Jannik ai quarti contro Safiullin Corriere della Sera

Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterline). L'italiano, numero 8 Atp e otta ...