Sinner-Galan | ottavi finale Wimbledon 2023 | ultime e diretta tv

(Di domenica 9 luglio 2023) Il torneo di bianco vestito è arrivato alla sue battute conclusive. Adesso non si scherza davvero più. Il mondo della racchetta internazionale sta vivendo l’evento estivo più importante dell’anno, ma forse anche dell’intera stagione tennista dedicata al mondo del professionismo. È stato il torneo del Queen’s ad aprire ufficialmente l’era annuale dedicata alla superfice verdeggiante e gli appuntamenti in calendario su questo suolo culmineranno con il fascino senza tempo di. Sull’erba londinese, infatti, tutti gli sportivi accorsi (maschili e femminili) hanno cominciato a darsi dura battaglia per troneggiare sullo scranno tanto ambito. In Inghilterra è arrivato anche un plotone di tennisti italiani che si è sempre più assottigliato. Chi è rimasto continua a sognare la vittoria in una delle tappe del Grande Slam. A proposito d’Italia, ...

La partitasarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 italiane sul Court 1, campo dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. Ad aprire il ......COURT ore 14.30 " (7) Rublev vs (23) Bublik a seguire " (1) Swiatek vs (14) Bencic a seguire " (19) Hurkacz vs (2) Djokovic CAMPO 1 ore 14 " (4) Pegula vs Tsurenko a seguire " (8)vsa ...Oggi assisteremo ai primi incontri del quarto turno, con Djokovic opposto al polacco Hurkacz e soprattutto alla partita di Jannikcontro il colombiano Daniel Elahi

(Adnkronos) - Domenica dedicata agli ottavi di finale a Wimbledon 2023, dove nel tabellone c'è Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà sul Campo 1 il colombiano Daniel Elahi Galan a caccia di un posto ...Il quarto turno del tabellone principale di singolare maschile di Wimbledon 2023 di tennis scatterà oggi, domenica 9 luglio: la testa di serie numero 8, l'azzurro Jannik Sinner, affronterà il colombia ...