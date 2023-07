Sinner ai quarti a Wimbledon | Galan battuto in tre set

(Di domenica 9 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannikaidi finale del torneo di, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterline). L'italiano, numero 8 Atp e ottava testa di serie, si è imposto sul colombiano Daniel Elahi, numero 85 Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4, 6-3. Il 21enne altoatesino si giocherà l'accesso in semifinale contro il russo Roman Safiullin che ha eliminato il canadese Denis Shapovalov, 26esima testa di serie, superandolo 3-6, 6-3, 6-1, 6-3.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

L'azzurro contro Galan cerca un posto neidi finale Jannika caccia deidi finale a Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, scende in campo sul Campo numero 1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan nel match valido per gli ottavi di ...... il russo Andrey Rublev ha battuto il kazako Alexander Bublik, l'altro russo Roman Safiullin ha eliminato il canadese Denis Shapovalov, l'italiano Jannikha eliminato il colombiano Daniel ...Jannikaidi finale di Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, negli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile batte il Daniel Elahi Galan per 7 - 6 (7 - 4), 6 - 4, 6 - ...

Wimbledon, Sinner è ai quarti: battuto Galan in tre set. Ora Safiullin Sky Sport

L’altoatesino sconfigge il colombiano al termine di un match equilibrato solo nel primo set. Adesso ha il russo Safiullin sulla strada verso le semifinali ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba dell’All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 ...