Sifus Confali | “Nel settore forestale vige il far west”

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dellaCampania – Salerno Comunità Montana Alento Monte Stella. Abbiamo appreso da una determina pubblicata sul sito dell’ente succitato che, nonostante la legge regionale Campania fa riferimento al rapporto territorio-forza lavoro e l’ente è in netto esubero di personale, in quanto non sono presenti operai a tempo determinato proprio perché loro non possono assumere ulteriore personale, inoltre la stessa e debitrice nei confronti dei suoi operai a tempo indeterminato per cassa integrazione, ovvero Cisoa 2014-2019 e ancora oggi che siamo al 2023 i suoi operai a tempo indeterminato (oti) hanno dovuto ricorrere e pagare di tasca propria il dovuto ad avvocati e non sono stati ancora liquidati, ma l’uncem Campania di tutto ciò fa orecchio da mercante e pensa solo ad ...