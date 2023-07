Si tuffa nel fiume e non riemerge | trovato morto 42enne | l' allarme lanciato dal fratello

Siin mare per un bagno, Antonio muore a 49 anni: choc in spiaggia a Rosolina Malore ... Si tratterebbe di un uomo di origine marocchina, residentePiacentino, che dopo un tuffo non è più ...Un giovane, non ancora identificato, è annegatoTicino a Galliate,Novarese. Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri sembra che il ragazzo si fosse tuffatofiume dalla sponda lombarda ma dopo alcune bracciate ha iniziato ad annaspare ed è sparito ...Un ragazzo è annegato nelle acque del Ticino finendo sulla sponda piemontese del fiume,territorio del comune di Galliate, in provincia di Novara. L'annegamento A quanto si è appreso il giovane, di cui non sono state ancora rese note età e generalità, stava trascorrendo qualche ora ...

Si tuffa nel Trebbia per salvare il figlio: annegano entrambi Sky Tg24

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Le attuali 19 della B seguono le piste di calciomercato, riepilogo di Corriere dello Sport sugli ultimi movimenti tra i Cadetti: "Sirene da Pisa per Andrès Tello, ...