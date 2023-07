ShorTS International Film Festival 2023 – Intervista a Adriano Valerio

(Di domenica 9 luglio 2023) Penso che in maniera naturale ed organica si fondano, da una parte, il mio interesse quando guardo o leggo delle storie, e dall'altra l'aspetto più profondamente umano. Questo per me viene prima di ogni discorso culturale e sociologico. Mi ritengo una persona che segue e studia quello che accade alla ...

SEZIONE MAREMETRAGGIO È Serpetatiyen neqewimi di Ramazan K l ç (Turchia 2023) il vincitore della sezione Maremetraggio della 24a edizione delloFilm Festival . Il corto, scelto dalla giuria internazionale composta dal brasiliano Leonardo Martinelli (regista vincitore della sezione Maremetraggio nel 2022), l'uruguaiana - ...È così che Fabrizio Gifuni, a Trieste per ricevere il Premio Interprete del Presente al teatro Miela, nell'ambito delloFilm Festival, descrive il suo viaggio nel mondo del ...

ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 24 - I premi CinemaItaliano.Info

Abbiamo intervistato Adriano Valerio per parlare della poetica di un autore alla scoperta dell'ineriorita attraverso il viaggio continuo ...Berlin- and Paris-based Salaud Morisset, a leading short film production and distribution outfit, has acquired two feature films for world sales – one selected by Karlovy Vary Film Festival ...