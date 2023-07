Sesto San Giovanni | ventenne accoltellato fuori da un locale | ricoverato in gravi condizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Una lite che si è trasformata in un’aggressione. Un ragazzo di vent’anni è statonelle prime ore del mattino di domenica 9 luglio ed è stato trasportato inssime all’ospedale Niguarda di Milano. È successo aSan, grosso centro alle porte di Milano, all’uscita del Glass Music Restaurant: secondo le prime ricostruzioni, all’origine del ferimento c’è stato un alterco tra un gruppo di sudamericani presenti sul posto, degenerato in rissa. Il, di nazionalità straniera ma nato in Italia, è stato ferito a colpi di machete in vari punti del corpo ed è rimasto a terra. È stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è attualmenteinssime. ...