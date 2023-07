(Di domenica 9 luglio 2023) Come lui nessuno mai. Giampaolo “Pippo”è mister scudetto. NellaA italiana, in tanti anni di storia, solo il 31enne cestista abruzzeseMilano è riuscito a scrivere il record di tre vittorie tricolori in altrettante stagioni (con due club diversi: il primo con la Virtus...

Identico discorso anche per, con quest'ultimo che saluta il Frosinone e che sempre lunedì si ... Tutti i colpi in entrata ufficializzati finora dalle 20 squadre diB: tutti gli acquisti e ...Tra gli altri attori che prenderanno parte allo spettacolo c'è Maria Esposito che torna nei panni di Rosa, Giuseppe Pirozzi che nellaè Micciarella, Antonio D'Aquino meglio conosciuto ...Per quanto riguarda invece Matteo, rientrato dal prestito al Karagumruk , il dt del Frosinone parla di ' un'opportunità di andare inB in una squadra importante ' .

Serie A, Ricci rilancia il sogno dell'Olimpia: "Vogliamo arrivare lontano in Eurolega" Today.it

Calciomercato Sampdoria, oltre a Borini anche Ricci è pronto a ritrovare Pirlo: il centrocampista è in arrivo a Genova Andrea Pirlo pesca tra i suoi fedeliss ...I coniugi Jalisse, hanno parlato della loro recente avventura nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.