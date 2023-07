Serafini ricorda Suarez | «Ciao Luis | pozzo di storie affascinanti»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Lucaha voluto salutare e omaggiare lo scomparso: le sue parole sull’ex giocatore dell’Inter,to con grande affetto.? Luca, sul proprio profilo Twitter, ha volutore e omaggiare così: «. Tra le tante persone con le quali ho condiviso anni e anni in tv, tu sei stato certamente il più educato. Arguto, simpatico, undi aneddoti e, elegante e sobrio, mai sopra le righe. Mai. Un uomo intelligente» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...