Senatrice repubblicana pubblica foto di Hunter Biden nudo ed è bufera

(Di domenica 9 luglio 2023) su Tg. La7.it -grafa il figlio die lo dà in pasto ai social. Non è un paparazzo, ma ladell'Arizona Wendy Rogers soddisfacendo così la sua ...

Fotografa il figlio di Biden nudo e lo dà in pasto ai social. Non è un paparazzo, ma ladell'Arizona Wendy Rogers soddisfacendo così la sua bramosia di apparire paladina della sua parte politica. Wendy Rogers, accanita sostenitrice di Donald Trump, potrebbe però ...... "Lascia un segno di grande rilievo nella storia. La formazione cattolico democratica ... mite, animata da forti valori e grandi ideali", le parole di Stefania Craxi ,di Forza ...Lascia un segno di grande rilievo nella storia". Lo afferma il Presidente della ... Così Stefania Craxi,di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a ...

Senatrice repubblicana pubblica foto di Hunter Biden nudo ed è ... TGLA7

Fotografa il figlio di Biden nudo e lo dà in pasto ai social. Non è un paparazzo, ma la senatrice repubblicana dell'Arizona Wendy Rogers soddisfacendo così la sua bramosia di apparire paladina della ...Il ripristino dei vitalizi degli ex Senatori è arrivato sui social, in una serie di condivisioni tipiche del social Italiano ...