Scontro frontale tra due auto | morti due ventenni | un terzo è grave

(Di domenica 9 luglio 2023) Due giovani hanno perso la vita in unotra duea Jesolo. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, domenica 9 luglio, sulla strada provinciale che collega la località balneare veneziana a San Donà di Piave. Le vittime sono il 23enne Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto, 24 anni, residenti a Musile di Piave. La Toyota Yaris su cui si trovavano si è scontrata frontalmente con una Citroen C4, intorno alle 5.45 di stamattina. Per loro non c’è stato nulla da fare mentre il conducente della monovolume è stato portato in elicottero all’Angelo di Mestre, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto alcuni dei passeggeri dalle lamiere, mentre i carabinieri stanno accertando le cause dello. “È un bollettino ...