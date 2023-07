Scontro frontale fra automobili a Jesolo | morti due ventenni | un terzo gravemente ferito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Incidente stradale mortale in provincia di Venezia: all’alba di domenica 9 luglio, in unfra dueavvenuto a, hanno perso la vita due giovani, mentre un altro è rimasto. Sul luogo dello, in Via Piave Nuovo, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Citroen Picasso, che è stato stabilizzato e trasin ospedale con l’elicottero. Niente da fare invece per gli altri due giovani, Tommaso Cattai (23 anni) e Mattia Pavanetto (24), che erano a bordo dell’altra automobile che si è schiantata, una Toyota Yaris: nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte. I carabinieri della compagnia di San Donà hanno deviato il ...