Schillaci “Chiederò alle Regioni più controlli sulle Rsa”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “, che hanno la piena responsabilità del servizio, di verificare e aggiornare i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e il controllo di queste strutture, sia pubbliche che private, perchè tragedie come quella di Milano non dovranno mai più accadere. Le Rsa hanno un compito molto delicato e devono essere all’altezza. Tra l’altro ho già sollecitato le associazioni imprenditoriali del settore a impegnarsi per rinnovare i contratti di lavoro del personale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazioin un’intervista pubblicata da Qn. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma L'articolo proviene da Ildenaro.it.