Scherma Paralimpica | la Coppa del Mondo a Varsavia si chiude con nove medaglie Azzurre

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023)per la Nazionale italianadialladeldi. Medaglia d’argento per la squadra italiana di fioretto maschile a squadre composto da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa. La formazione ha condotto una semifinale di altissimo livello con la netta vittoria in semifinale contro l’Ungheria 45-32 che ha aperto le porte al match per l’oro. Nella finalissima ha avuto la meglio la Cina con il punteggio di 45-33. Buona anche la prova delle ragazze della spada femminile che sono state battute nel tabellone da 16 dalla Thailandia per 45-17. Nel tabellone dei piazzamenti Alessia Biagini, Julia Markowska e Rossana Pasquino hanno superato il Brasile 45-37 regalandosi la finalina per la nona posizione. Un ...