Scherma | Mondiali Milano | russi presenti | ucraini pronti al boicottaggio

(Di domenica 9 luglio 2023) Gli schermidori“non gareggeranno dove sonogli atleti provenienti daa e Bieloa” aidi2023 in programma adal 22 al 30 luglio. Lo ha annunciato il presidente della federazione ucraina diMikhail Ilyashev. Una scelta forte per gli atletidopo che la Federazione internazionale diaveva riammesso nelle competizioni ie i bieloin forma individuale, anche se neutrale, che non siano a favore dell’invasione militare di Mosca e appartenenti a forze armate di polizia. L’Ucraina, quindi, sarà presente nella sciabola, spada e fioretto solamente nelle prove a squadre. SportFace.

Senza dimenticare idi, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli di Atletica in scena ...L'Italia dellaè pronta a vestire un ruolo da grande protagonista neidi Milano in programma dal 22 al 30 luglio. Dopo i successi negli Europei tra Plovdiv e Cracovia, la delegazione azzurra va a ...

Scherma, Mondiali 2023: i convocati dell'Italia. Torna Arianna Errigo dopo la maternità! C'è Battiston OA Sport

A quattro mesi dal parto gemellare è stata convocata dal ct per le gare di Milano. La campionessa brianzola cerca il podio e il pass per le Olimpiadi di Parigi.L'atleta beneventana si aggiudica la seconda prova nelle ultime tre gare della competizione e si avvicina al numero uno del ranking ...