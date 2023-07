Scherma | la Coppa del Mondo a Varsavia si chiude con nove medaglie Azzurre

(Di domenica 9 luglio 2023)per la Nazionale italiana Paralimpica dialladeldi. Medaglia d’argento per la squadra italiana di fioretto maschile a squadre composto da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa. La formazione ha condotto una semifinale di altissimo livello con la netta vittoria in semifinale contro l’Ungheria 45-32 che ha aperto le porte al match per l’oro. Nella finalissima ha avuto la meglio la Cina con il punteggio di 45-33. Buona anche la prova delle ragazze della spada femminile che sono state battute nel tabellone da 16 dalla Thailandia per 45-17. Nel tabellone dei piazzamenti Alessia Biagini, Julia Markowska e Rossana Pasquino hanno superato il Brasile 45-37 regalandosi la finalina per la nona posizione. Un piazzamento che il ...

Dal 30 agosto l'ultima prova didel Mondo in Corea a Busan prima dei Campionati del Mondo di Terni ad ottobre che saranno fondamentali anche in chiave qualifica per le Paralimpiadi di Parigi ...Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ... Luca Di Bella e Claudio Arrigoni ore 10:00 Canottaggio :del Mondo 3' Tappa - 1a Parte (...Una serie di vittorie molto incoraggianti per il movimento dellaparalimpica, specialmente ...salgono quindi ad otto le medaglie portate a casa dagli azzurri nella tappa polacca delladel ...

Scherma, Coppa del Mondo di Varsavia: argento per Pasquino e ... Comitato Italiano Paralimpico

A Varsavia si chiude con il secondo posto di Betti, Cima, Lambertini e Massa VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - Si chiude con 9 medaglie la ...Stati Uniti, Italia, Francia, Polonia. Sono queste le tappe vincenti verso Parigi 2024. E ammontano a 7 le medaglie conquistate dall’inizio del 2023 da Rossana Pasquino, portentosa ...