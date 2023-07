Santanchè | un anno di finzione L’indagine non era un segreto

(Di domenica 9 luglio 2023) La storia delsu Danielaha una data d’inizio e, quasi sicuramente, anche una data di scadenza. Nel mezzo ci sono tutte le sfumature di una vicenda che intreccia first appeared on il manifesto.

...colpi inflitti dai casi di accusa di falso in bilancio della ministra del Turismo Daniela... 'Una politica intelligente di 45 anni nel giro di qualchedovrebbe potersi liberare di certe ...Dopo essere stata rilasciata, la donna trascorrerà circa unin una casa di accoglienza, per ... Flavio Briatore, retroscena su: "Le avevo sconsigliato di farlo"... una prospettiva ben diversa rispetto all'impostazione esecutiva italiana, dove il governo in media è durato une mezzo. Questo per una ragione particolare: "I tempi della politica non sono ...