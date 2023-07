Sanremo | il regolamento del 74° Festival della Canzone Italiana

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 9 luglio 2023) Per la quinta volta nelle vesti di Direttore artistico e conduttore, Amadeus ha annunciato oggi al Tg1 la pubblicazione del74 edizione deldi(online dalle ore 12.00 del 10 luglio sul sito www..rai.it) in onda, in diretta su Rai 1, dal 6 al 10 febbraio 2024. A cambiare sarà l`ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata "cover", la giuria e il numero degli artisti in gara. La prima serata Nella prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, mentre 13 saranno presenti nella seconda e altrettanti nella terza. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. L`abbinamento tra gli Artisti "presentatori" e gli Artisti "interpreti" ...