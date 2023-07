Sanremo 2024 | Amadeus svela le tante novità

(Di domenica 9 luglio 2023) Artisti in gara, sorteggio ei co-conduttori (per due serate) e il ruolo fondamentale delle radio, che sostituiranno la giuria demoscopica: queste le principalidella prossima edizione di, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio prossimo, su Rai Uno. Arle è stato, il conduttore nonché direttore artistico della 74esima L'articolo proviene da Il Difforme.

... che andava in onda nella fascia mattutina su Rai 2 e, in occasione del Festival di, ha ... Purtroppo , alla presentazione dei palinsesti dell'autunno/inverno 2023 -, Viva Rai2! è risultato ...... domenica 9 luglio, tutte le novità della prossima edizione del Festival di: vediamo insieme i nomi dei co - conduttori, canzoni e giuria di, Amadeus svela tutte ...E' proprio da un luogo di vacanza, circondato dal verde e dal cinguettio degli uccellini, che il direttore artistico del Festival invia un video al tg1 in cui svela tutte le novità di. ...

Sanremo 2024, Amadeus svela le date e il regolamento. Tra le novità: i cantanti in gara diventano conduttori la Repubblica

In occasione di un'intervista, Gerry Scotti ha dichiarato di essere stato costretto a rifiutare di condurre il Festival Di Sanremo ...Novità annunciate da Amadeus al tg1 riguardo la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Ecco le principali. Mancano ancora diversi mesi, eppure non si fa altro che parlare del Festival di Sanr ...