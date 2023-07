Sanremo 2024 | Amadeus svela le novità | «I cantanti in gara saranno anche co-conduttori Ecco come funzionerà»

...del Festival di. Svelate in anteprima, ma molto in anteprima, considerato che il Festival della canzone, come lo stesso Amadeus ricorda, si terrà, come al solito, a metà febbraio, e del. ..., le anticipazioni di Amadeus . I cantanti co - conduttori e le serate . La serata delle cover . La Giuria delle Radio al posto della Demoscopica ., le anticipazioni di ......ha annunciato al Tg1 la pubblicazione del regolamento della 74esima edizione del Festival diche si svolgerà dal 6 al 10 febbraio. Nella prima serata del Festival si esibiranno 26 ...

Amadeus e l'annuncio svolta sul Festival di Sanremo 2024: «Gli artisti saranno co-conduttori» Open

Il nuovo regolamento con gli interpreti chiamati a fare anche i co-conduttori rischia di snaturare il Festival, togliendo centralità alla canzone e trasformando la gara in un mega-reality. Dove vincon ...Il direttore artistico del Festival ha parlato al Tg1. Il regolamento della 74/a edizione del Festival di Sanremo sarà online dalle 12 del 10 luglio ...